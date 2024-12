Nuovo presidente di Ap, appello al Ministero

In riferimento agli articoli apparsi sulla stampa locale circa i candidati per la nomina a nuovo Presidente dell’Autorità portuale, i Gruppi Consiliari di opposizione La Pigna e Lega Salvini Premier, intendono con spirito costruttivo fare appello al Ministro delle Infrastrutture e al Presidente della Regione Emilia-Romagna affinché la valutazione sia incentrata sui requisiti previsti dalla legge portuale e riconosciuto come elemento ulteriore di attenzione, l’aver vissuto ed operato in ambito portuale a Ravenna. In un momento così delicato per l’economia, una volta di più, richiamiamo il disposto dell’ articolo 8 della legge 84/94 (legge portuale) sui requisiti di nomina del Presidente che deve avere "una comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale" e, aggiungiamo noi, anche di tipo manageriale.

Il fatto poi di poter contare su un nuovo presidente di Ravenna ed in possesso dei requisiti di legge, permetterebbe di gestire al meglio il nostro Porto e, avendone già profonda conoscenza, di integrare la portualità con la città di Ravenna e col territorio comunale, provinciale e regionale.

I gruppi consiliari La Pigna e Lega Salvini Premier, chiedono pertanto al Ministro delle Infrastrutture e al Presidente della Regione Emilia-Romagna, di scegliere d’intesa tra loro il nuovo, Presidente dell’Autorità portuale, avendo come unico obiettivo quello di individuare una figura che soddisfi pienamente i requisiti previsti dalla legge, che abbia una solida esperienza manageriale in ambito portuale e che sia preferibilmente ravennate.

Veronica Verlicchi, Capogruppo La Pigna Città-Forese-Lidi

Gianfilippo Rolando, Capogruppo Lega Salvini Premier