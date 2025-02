"Nuovo Pronto soccorso entro fine estate"

Uno sguardo ai cantieri in corso all’ospedale di Ravenna e allo stato di avanzamento dei lavori. Il nuovo Pronto soccorso sarà pronto entro la fine dell’estate. Questa è la buona notizia data, ieri mattina, dalla direttrice sanitaria Ausl Romagna. "Siamo nei tempi – spiega Francesca Bravi – . In questo momento si sta affrontando la parte centrale della ristrutturazione che riguarda l’osservazione breve intensiva che aveva dei posti letti inferiori rispetto agli accessi, oltre 100mila l’anno a Ravenna. La parte sostanziale dell’intervento è quello sulla camera calda. Ci sarà ancora un po’ da pazientare, per i disagi legati alla viabilità e all’accesso momentaneo del Pronto soccorso dalla vecchia rampa, oltre che ai tempi di attesa e della presa in carico, ma entro la fine dell’estate avremo il nuovo Pronto soccorso".

Si chiuderà ancor prima, a Pasqua, il cantiere del cosiddetto Blocco operatorio che tornerà ad avere tutta un’ala su viale Randi, completamente ristrutturata, e con robot chirurgico, acquisito grazie alle donazioni di aziende e fondazioni. "Un importante passo avanti – afferma Bravi – che consentirà, fra l’altro, agli studenti di Medicina di assistere agli interventi chirurgici a distanza".

In piena fase di cantiere è poi il futuro Centro trapianti allogenici da midollo osseo, per cui occorrerà aspettare sino a dicembre. I lavori riguardano non solo la degenza ma anche ambulatori, spazi riservati alle trasfusioni e tutte quelle parti che concorrono alla realizzazione del progetto. Non è ancora possibile avere una data per la Palazzina materno-infantile, un maxi progetto da oltre 30 milioni di euro. "Nel 2025 avremo un nuovo Pronto soccorso – ci tiene a precisare il direttore generale Ausl Romagna, Tiziano Carradori –, a tredici di distanza da quello inaugurato nel 2012. All’epoca sembrava già grande e poi, in breve tempo, si è rivelato piccolo. Poi avremo nuove sale operatorie per aumentare ulteriormente gli interventi. Si tratta di cambiamenti strutturali importanti che però di per sé non bastano, se non riusciremo a risolvere il problema del personale. Non mi è mai capitato in 38 anni di carriera di avere problemi di assunzione come ora".

Carradori ricorda poi la non facile ricerca di locali da prendere in affitto per realizzare anche la Casa di comunità nell’ambito del Cmp, per realizzare la centrale operativa. Il progetto consiste nello svuotare il Cmp di funzioni che possono essere poste altrove e di portare al suo interno una Casa di comunità che sarebbe così nello stesso immobile del Cau. "Sul tema Cau – conclude – posso dire con certezza che resterà finché non sarà sostituito da un suo miglioramento. Metto così fine alle voci circa una sua chiusura. Si tratta di una felice esperienza che comporta fino a 100 accessi al giorno e che la popolazione ha dimostrato di apprezzare".

Roberta Bezzi