Nuovo regolamento Ig no food, sì dell’Europa

Il Parlamento europeo ha approvato, nei giorni scorsi, il testo del regolamento per le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali ed industriali, il cosiddetto Regolamento Ig no food. Un lungo iter di approvazione, iniziato nel febbraio 2022 con la pubblicazione della proposta della Commissione Europea, per un pacchetto di norme che le piccole imprese italiane aspettavano da anni e che l’Ufficio affari europei di Confartigianato ha contribuito a definire in ogni tappa del processo legislativo, con l’obiettivo di garantire il miglior grado di tutela delle nostre eccellenze artigiane e del loro legame con il territorio. In pratica, non saranno più solo cibi e bevande ad ottenere l’etichetta di Indicazione Geografica come le ormai note Doc, Docg o Igp.

"Si tratta – è il commento di Confartigianato – di un’altra, significativa tappa della nostra battaglia per valorizzare l’identità delle produzioni artigiane che caratterizzano la multiforme cultura produttiva dell’Italia che coglie la necessità di riconoscere la biodiversità del nostro sistema imprenditoriale e dell’ecosistema territoriale in cui le aziende operano". Oltre a costituire un primo punto fermo nell’impegno dell’Unione per la promozione e la difesa dell’artigianato locale, il futuro regolamento mantiene la differenza tra prodotto artigianale ed industriale, in linea con la legislazione italiana.

Inoltre, i co-decisori europei hanno posto il giusto accento sul legame con il territorio: questo, infatti, costituisce sia un requisito che un obiettivo dell’indicazione geografica. Per ottenere l’indicazione geografica IG No Food, il prodotto deve essere originario di un luogo specifico, avere una qualità, una reputazione o altre caratteristiche attribuibili alla sua origine geografica ed essere realizzato, almeno in una delle sue fasi, nella zona definita.