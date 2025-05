Nuovo sbarco a Ravenna. Applausi e speranza, dal 2022 già 19 navi

Sono stati salvati il 2 maggio nelle acque internazionali davanti alla Libia i 67 uomini che ieri mattina sono arrivati a Ravenna, dopo quattro giorni a bordo della nave dell’Ong Solidaire. L’attracco, poco prima delle 11, è stato accompagnato dall’applauso dell’equipaggio e dalle esclamazioni di entusiasmo dei passeggeri ancora all’interno. Di questi 67, due provengono dal Marocco, due dall’Egitto mentre gli altri sono del Bangladesh.

"Tra loro - ha spiegato il prefetto Raffaele Ricciardi mentre si svolgevano le operazioni di sbarco - ci sono nove minori non accompagnati. A Ravenna rimarranno 8 persone, gli altri andranno a Bologna e da lì saranno distribuiti nei diversi centri della regione". Tutto si è svolto secondo una prassi ormai consolidata, visti anche i precedenti: negli ultimi due anni e mezzo a Ravenna si sono registrati 19 sbarchi. Subito dopo l’attracco, i primi a salire a bordo sono stati i medici dell’Usmaf, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, il personale del 118 e della Croce Rossa Italiana per verificare le condizioni dei naufraghi. Non erano state segnalate problematiche particolari dalla Ong e solo un uomo è stato fatto scendere per primo e portato in ambulanza in ospedale per una serie di accertamenti. Gli altri passeggeri presentavano disturbi compatibili con la loro permanenza in mare su un’imbarcazione di fortuna prima di essere salvati dalla nave umanitaria. Dalla disidratazione alle ustioni solari.

Dopo il primo passeggero è toccato ai minori, infine a tutti gli altri: sono scesi a gruppi, prima in trentatré, poi gli altri e mentre si concludevano le operazioni di controllo in nave, chi era già sceso aspettava nel pullman sulla banchina. Silenziosi, con la mascherina e le tute a coprirli anche sul capo, i 67 uomini hanno salutato l’equipaggio poi, uno alla volta, sono scesi dalla scaletta per toccare finalmente terra. Sulla banchina qualcuno ha accennato un sorriso, visibile anche dietro le mascherine, altri hanno salutato timidamente, un ragazzo ha fatto il segno della vittoria con le dita, mostrando una parte della mano fasciata. Ad attenderli sulla banchina c’erano anche alcuni volontari dell’associazione ‘Faenza Multietnica’ muniti di cartelli di benvenuto e di cartoline con su stampati alcuni numeri utili, come il 118 e il 113, e una serie di informazioni sulla posizione geografica di Ravenna, che sono state distribuite a tutti i migranti. I 67 uomini sono stati portati al Pala De Andrè dove sono state effettuate le procedure di controllo e gli approfondimenti sanitari di rito. Per Solidaire quello di ieri è stato il primo sbarco a Ravenna dove, dal dicembre del 2022, sono arrivate 19 navi per un totale di 1833 persone. Lo sbarco precedente era stato solo due settimane fa, il 22 aprile.

Annamaria Corrado