Nuovo sbarco di migranti: "Stremati dal viaggio. E hanno subìto torture"

I primi a scendere dalla nave Humanity 1 sono stati i minori non accompagnati, seguiti dalle donne. Una di loro stringeva in braccio la figlia di cinque anni. Nessuno dei 71 migranti sbarcati ieri indossava le scarpe; per questo gli sono state fornite delle ciabatte. Tra le persone approdate sulla banchina della Fabbrica Vecchia c’erano 20 minori, di cui 16 non accompagnati, 9 donne, di cui 6 sole, e 3 nuclei familiari. Si tratta per lo più di migranti provenienti dall’Eritrea (59) e dall’Etiopia (9); mentre, i restanti sono originari di diversi Paesi dell’Africa centrale. Dopo le operazioni di sbarco, sono stati portati al Pala De André a bordo di un pullman della Croce Rossa per effettuare gli adempimenti medico-sanitari.

"Le 71 persone – ha spiegato il prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi – rimarranno in Emilia-Romagna e i minori non accompagnati saranno trasportati a Bologna e presi in carico dalla Prefettura del capoluogo, poi eventualmente ripartiti tra le altre province". La maggior parte dei migranti, circa 50 persone, sono state portate a Bologna. Gli altri invece hanno trovato accoglienza nel Ravennate. Ad aspettare i migranti sulla banchina c’erano gli attivisti di Romagna welcome con cartelli di benvenuto e contro le frontiere.

Quello di ieri è stato il 17esimo sbarco cittadino. "Ravenna – ha continuato il prefetto – anche questa volta è stata organizzata e ha messo a disposizione le sue componenti pubbliche e private per dare una mano alle persone in difficoltà". A recuperare i migranti è stata l’ong tedesca Sos Humanity, che li ha trovati a sud-ovest di Lampedusa il 25 febbraio. Per raggiungere il porto di Ravenna ci sono voluti altri 5 giorni di navigazione. "Ogni volta che ci siamo avvicinati a un porto – racconta la responsabile protezione della nave Humanity 1 – abbiamo chiesto alle autorità di poter sbarcare. Ma questa possibilità ci è stata sempre negata".

Al momento del soccorso, i migranti si trovavano a bordo di un gommone bianco sovraffollato; erano partiti dalla Libia e si trovavano in mare già da tre giorni. "Erano stremati e molti di loro avevano bruciature sulle gambe, dovute a petrolio e acqua di mare. Ci hanno raccontato di aver subito diversi tipi di torture in Libia, anche i minori. Alcuni hanno tentato la traversata del Mediterraneo più volte, subendo i respingimenti dalla Guardia Costiera libica. Infine, qualcuno ha raccontato di aver subito violenze sessuali", ha concluso.

