Ravenna: nuovo sbarco per nave Ocean Viking con a bordo 43 migranti

Ravenna, 10 ottobre 2024 – E’ previsto per lunedì prossimo (14 ottobre), al Porto di Ravenna, un nuovo sbarco per la nave Ocean Viking con a bordo 43 migranti. Sbarco che quasi certamente avverrà intorno alle 8 del mattino alla banchina del Terminal crociere di Porto Corsini. A breve si deciderà dove saranno effettuate le visite sanitarie speditive e gli adempimenti dei servizi Sociali del Comune e quelli di Polizia.

Quello di lunedì sarà il quarto sbarco presso il porto cittadino della nave Ong ‘Ocean Viking’ SOS Mediterranee, che sta già facendo rotta su Ravenna e che attualmente si trova a circa a 800 miglia nautiche dalla città romagnola.

Il Prefetto Castrese De Rosa ha immediatamente informato le autorità cittadine ed insieme hanno concordato, per oggi pomeriggio, una prima riunione di coordinamento in Prefettura con tutti gli enti interessati per stabilire tempi e modalità per l’accoglienza dei migranti.

Considerando quello in programma lunedì (che sarà il 15° sbarco a partire dal 31 dicembre 2022, e quindi da poco meno di due anni), saranno complessivamente 1513 i migranti sbarcati al Porto di Ravenna.