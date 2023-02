La prossima settimana si saprà a quale ditta saranno affidati i lavori per la realizzazione dello skatepark di Cervia. Chiuso lo scorso dicembre l’avviso per presentare la manifestazione di interesse, l’amministrazione ha poi provveduto ad invitare le ditte – circa una trentina - che si sono proposte per la fase di valutazione per l’affidamento dell’appalto legato alla realizzazione del tanto atteso nuovo skatepark. Entro lunedì scadrà il termine disposto per le ditte affinché possano presentare l’offerta economica migliore. Sulla base di tutte le offerte pervenute, tramite un conteggio, sarà indicata la ditta che si aggiudicherà i lavori. I lavori per la realizzazione dello skate park partiranno dunque a breve e la città potrà aggiungere un altro tassello alla sua dotazione sportiva per richiamare il tanto amato turismo legato allo sport. Sul territorio, infatti, sono tante le associazioni sportive che per, divertimento o livello agonistico, svolgono un ruolo di aggregazione e formazione per i giovani e giovanissimi. Il nuovo skatepark, quindi, rappresenta un ulteriore tassello per rispondere alla esigenze di strutture sportive in grado di ospitare gare ad alti livelli ma anche per formare i nuovi giovani sportivi. Nei mesi scorsi era stato infatti approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo skatepark a Cervia omologabile per eventi nazionali FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici). In questo modo potrà ospitare gare ed eventi di livello nazionale. L’area da circa vent’anni è utilizzata per la disciplina sportiva dello skate ed è situata in una posizione strategica tra Cervia e Milano Marittima, all’inizio del parco in fondo a via Isonzo.

Di facile accesso per le persone e sicura perché non transitabile in auto, l’area diventerà un impianto sportivo omologato per gare ed eventi di livello nazionale grazie all’ampliamento della piastra esistente che dovrà avere una superficie minima di 800 metri quadrati rispetto agli attuali 600. L’amministrazione comunale, grazie anche ai finanziamenti della regione, riuscirà perciò a riqualificare un impianto sportivo e un’area che da tempo necessita di una risistemazione complessiva. In questo modo si riuscirà a recuperare le risorse e a lavorare non tanto per risistemare la vecchia struttura, ma per realizzare un impianto nuovo, degno di competizioni a livello federale nazionale.

Ilaria Bedeschi