Nuovo tetto grazie alle risorse Pnrr per il cinema-teatro Veritas di Reda

Un anticipo delle risorse Pnrr è già arrivato, e il primo stralcio dei lavori di efficientamento energetico che interesseranno il piccolo cinema-teatro Veritas di Reda inizieranno tra qualche settimana. Il teatro gestito dalla Parrocchia di San Martino nella frazione faentina era infatti risultato destinatario di risorse pari a 161mila euro, grazie alle quali sono previsti una serie di interventi quali il rifacimento della copertura del tetto con isolamento termico, la sostituzione delle caldaie, l’installazione di tutti i corpi illuminanti con lampade a led, e la realizzazione di un ‘cappotto’ nella facciata. L’unica ristrutturazione vera e propria che interessò il ‘Veritas’ di Reda risale a qualche decina di anni fa e riguardò il pavimento (una volta c’erano i gradoni, nda) e l’impianto elettrico.

"La struttura è degli anni ’50 – spiega Don Andrea Luccaroni, parroco della frazione faentina dal 2016 –, e non erano mai stati eseguiti lavori di questa portata, in particolare sul piano energetico". Il cinema teatro di Reda infatti è da sempre utilizzato dalla comunità parrocchiale e non, ospita le feste dei ragazzi, le attività degli alunni delle scuole dell’infanzia, ha ospitato anche assemblee dei soci di cooperative agricole del territori e saltuariamente viene anche utilizzata dal vicino Istituto Comprensivo Carchidio-Strocchi. La sala è sempre concessa gratuitamente a chi ne chiede l’utilizzo, anche se un contributo sotto forma di donazione per consentire alla parrocchia di ripagarsi le spese vive non è sgradito. Il ‘Veritas’ inoltre, ospita anche una rassegna di teatro dialettale, organizzata dalla storica compagnia teatrale ‘Il Sipario’, nata grazie alla passione di Carlo Pasi. Tale rassegna viene organizzata annualmente nel periodo compreso tra gennaio e marzo. "Prima di incominciare i lavori volevamo salvare la stagione teatrale – prosegue il parroco –, ed ora che si è conclusa inizieremo con il primo stralcio dei lavori, cioè il tetto che è la cosa più urgente. Abbiamo diviso i lavori in due interventi che si svolgeranno rispettivamente nell’estate 2023 e nell’estate 2024".

Il cronoprogramma del Pnrr prevede infatti che le opere finanziate si concludano entro il 31 dicembre 2024. "Dovremmo riuscire a concludere i lavori in tempo – evidenzia Don Andrea –. Qui a Reda chi frequenta il cinema teatro è molto contento. Il paese ci tiene molto e la struttura è un punto di riferimento non solo per Reda ma anche per le parrocchie vicine". A breve ci sarà la cantierizzazione "abbiamo già assegnato i lavori alla ditta".

L’ultima volta che si mise mano al cinema-teatro fu per sostituire le sedute. In occasione dell’ammodernamento delle poltroncine del Cinedream infatti, la multisala regalò quelle sostituite all’antico teatro parrocchiale di Reda.

Damiano Ventura