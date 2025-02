Nuovo traliccio di trenta metri. Stavolta davanti all’ospedale

L’installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile Iliad in via Randi, a pochi metri dall’ospedale, sta sollevando dubbi e timori tra i cittadini di Ravenna. Il traliccio, alto 30 metri, ospiterà sei antenne e tre parabole e sorgerà in un’area verde di proprietà comunale.

Come sottolinea Gianfranco Spadoni di Lista per Ravenna, il Comune non ha potere autorizzativo su queste infrastrutture, considerate opere di pubblica utilità. Tuttavia, "potrebbe proporre soluzioni alternative per ridurre l’impatto su aree sensibili come scuole e ospedali. Il Consiglio di Stato, infatti, riconosce ai Comuni il diritto di regolamentare la localizzazione degli impianti, ma in questo caso sembra che le valutazioni urbanistiche siano state trascurate". L’elemento che più preoccupa la cittadinanza è la vicinanza del traliccio all’ospedale, dove è già presente un’antenna Telecom. Inoltre, l’area si trova nei pressi dell’elisoccorso Usl, e sorprende che le autorità competenti non abbiano rilevato possibili interferenze con la navigazione aerea. "Il nuovo traliccio che sorgerà nell’area che divide la careggiata di viale Randi vicino a via Redipuglia non mi pare rappresenti la scelta ottimale anche sotto il profilo dell’impatto su una strada importante di accesso alla città".

Questa vicenda non è un caso isolato: già nel 2023 fa un’antenna 5G era stata installata nel parco Montessori, zona di via Cilla, vicino a una scuola, suscitando polemiche. La giunta si difese scaricando su Governo e norme europee. Ma ora i residenti temono che la città stia diventando un punto privilegiato per l’installazione di questi impianti senza un’adeguata pianificazione. A rendere la situazione ancora più controversa, il fatto che il Consiglio territoriale 2 sia stato coinvolto prima del completamento dell’istruttoria, per poi essere escluso dalle fasi successive.