NurSind: "Infermieri stremati. Carichi di lavoro insostenibili"

Infermieri stremati: carichi di lavoro insostenibili e vita privata azzerata. Sempre più dimissioni nella sanità pubblica. La denuncia arriva dal sindacato NurSind Romagna. "Le condizioni sono insostenibili – denuncia il sindacato –, serve un cambio di rotta".

Sottolinea la nota: "Il disagio degli infermieri è ormai sotto gli occhi di tutti: a livello nazionale, e in particolare all’interno dell’Ausl della Romagna, le dimissioni volontarie sono in forte aumento. Una tendenza che preoccupa e che affonda le radici in un contesto lavorativo sempre più oppressivo, in cui la conciliazione tra vita privata e professionale diventa impossibile. Tra i principali fattori di disagio denunciati dalla nostra organizzazione sindacale ci sono: salti di riposo e turni stravolti anche più volte al giorno; ferie negate per ’esigenze di servizio’; turnazioni comunicate in ritardo, spesso solo pochi giorni prima, impedendo qualunque tipo di pianificazione personale; responsabilità professionali crescenti, aggravate da una cronica carenza di personale, che espone gli infermieri a stress, errori, aggressioni e denunce da parte dell’utenza".

Continua la nota sindacale: "Oltre a questo, l’Azienda ha recentemente introdotto un Regolamento sulle prestazioni orarie aggiuntive che, invece di incentivare la disponibilità del personale, pone vincoli tali da renderle quasi impraticabili. Non meno critico è il tema del regolamento mensa, che limita l’accesso ai pasti attraverso fasce orarie non previste dalla normativa contrattuale, impedendo di fatto a molti lavoratori di usufruire dei servizi previsti".

Il sindacato "chiede l’eliminazione di queste restrizioni e la possibilità di cumulare i buoni pasto, come già accade in molte altre realtà sanitarie. In un momento in cui la crisi del personale sanitario è diventata un’emergenza nazionale, rendere la professione infermieristica più attrattiva non è più rimandabile. Serve un cambio di passo, fatto di scelte concrete: riconoscimento, dignità, rispetto dei contratti e dei tempi di vita dei lavoratori".

Conclude Nursind: "La nostra organizzazione sindacale continuerà a farsi portavoce delle istanze del personale, chiedendo con forza una revisione delle norme aziendali più penalizzanti e l’apertura di un confronto serio e costruttivo con la Direzione".