Nutrie, piano di controllo: "Scavano negli argini. In un anno 11mila catture"

Il piano di controllo delle nutrie esiste da 20 anni, a causa delle tane che questi roditori sono in grado di scavare negli argini dei fiumi. Ma mai come quest’anno, ovviamente, la protezione dei corsi d’acqua è stata così importante. E così nei giorni scorsi la Provincia ha rinnovato il piano, che vede coinvolti anche Atc e Comuni, per la cattura e la soppressione di questi animali. L’accordo permette di prendere in media 11mila nutrie all’anno in provincia. "E abbiamo la necessità di aumentare questo numero – spiega Lorenza Mazzotti, comandante della polizia provinciale di Ravenna – perché catturando 11mila nutrie all’anno riusciamo a mantenere la popolazione stabile, ma non a farla calare. Per due anni, nel 2015 e nel 2016, non abbiamo potuto attuare il piano a causa di una modifica normativa, e da lì sono aumentati in modo spaventoso".

La nutria, come noto, non è autoctona, ma è arrivata dal sud America. "Ama fare le tane a pelo d’acqua ed è erbivora – dice Mazzotti – per cui crea problemi dal punto di vista della stabilità degli argini dei fiumi". Il controllo della specie avviene con la caccia col fucile o con le gabbie, che nelle zone più vicine ai centri abitati e alle strade è anche l’unica modalità consentita. "Come dice la legge, ci avvaliamo unicamente della collaborazione di soggetti abilitati, che non solo sono in possesso della licenza di caccia, ma che hanno anche conseguito una specifica abilitazione – prosegue Mazzotti –. Lo fanno sotto il nostro diretto controllo: devono chiedere a noi il permesso di eseguire il piano di controllo e ogni volta che escono per questo devono darcene comunicazione. Gli abilitati in provincia sono 2.000, qualcuno è più attivo di altri: del resto lo si fa su base volontaria, c’è solo un piccolo rimborso spese. Le gabbie sono numerate: questo è importante, perché è capitato più volte che i cittadini, non comprendendone l’utilità, le distruggessero. Su ognuna è apposto un cartello. All’interno viene messa un’esca, di solito un pezzo di frutta, e quando l’animale entra resta intrappolato. L’operatore, poi, procede all’abbattimento e al sotterramento della carcassa".

Non tutti sono d’accordo col piano di cattura. Nei giorni scorsi l’Enpa è intervenuta: "Di recente la Provincia di Ravenna ha stipulato un accordo con l’Atc per il piano di contenimento di alcune specie di animali, tra cui nutria, volpe, tasso e istrice, accusandoli di essere tra le cause del dissesto degli argini dei fiumi. (...) Siamo particolarmente indignati per il fatto che si sia voluto mettere sul banco degli imputati le suddette specie animali, accusandole di essere le responsabili della creazione di tane e scavi capaci di contribuire in maniera eclatante al danneggiamento degli argini fluviali. Le sopra citate bestiole sono autoctone e quindi da sempre presenti sul nostro territorio, a eccezione della nutria la quale fu introdotta dalla stupidità umana importando tali mammiferi dal sud America".

In realtà la nutria è l’unico animale per il quale esiste un piano di controllo, anche se non è il solo a creare tane nell’argine. "Esiste un piano marginale per la volpe, ma non fa molti danni sugli argini – dice Mazzotti –.Istrici e tassi invece fanno danni enormi, ma essendo animali protetti non è previsto un piano di controllo. La Provincia ha chiesto l’adozione di piani anche per questi animali, per il timore che la pressione dell’acqua nelle tane scavate nell’argine possa fare danni, ma al momento l’abbattimento non è possibile".

sa.ser