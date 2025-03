Nutrizione e disturbi. Convegno al Rasi per il Fiocchetto lilla

I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono stati al centro del convegno, organizzato dall’Ausl Romagna, che si è tenuto al teatro Rasi di Ravenna nella mattinata di ieri, in occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla. L’appuntamento è stato l’occasione per affrontare gli aspetti e le cause alla base dell’insorgenza di disturbi quali anoressia nervosa e bulimia e i trattamenti offerti dai servizi. I disturbi possono avere origine diversa ma l’esordio avviene prevalentemente in età evolutiva e colpisce maggiormente le ragazze.

A Ravenna gli accessi al servizio nel 2023 dei ragazzi con un’età inferiore ai 18 anni, sono stati 79, mentre nel 2024 sono passati a 63. Gli accessi dei ragazzi con età superiore ai 18 anni, sono stati 52 nel 2023 e 97 nel 2024. Il numero di accessi ha raggiunto il picco massimo nel 2022 (post pandemia) con un incremento di oltre il 50% rispetto agli anni pre pandemici (2019-2020). I pazienti vengono presi in carico da un servizio ambulatoriale composto da un’équipe di medici, pediatri, psicologi, psichiatri, nutrizionisti, dietiste ed educatori, che offre percorsi di valutazione e trattamento specialistici. Nelle situazioni di grave malnutrizione, qualora il medico dell’équipe intercetti una situazione di urgenza metabolica, il paziente viene ricoverato.