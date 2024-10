Obbligo assicurazioni anti-calamità: tanti i dubbi

Troppe lacune e incertezze, così com’è si tratta di un provvedimento inapplicabile, che va profondamente modificato prima dell’attuazione. Questa è la prima valutazione della Confartigianato nazionale sull’intenzione del Governo di introdurre, già a partire dal prossimo mese di gennaio 2025, l’obbligo per tutte le imprese di sottoscrivere una polizza assicurativa per i danni da causati da eventi come catastrofi e calamità naturali.

Perplessità che sono state espresse dai rappresentanti della principale associazione di rappresentanza delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese, nel corso di un incontro svoltosi nei giorni scorsi presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy. Su troppi aspetti, come la definizione dei premi e dei danni, per Confartigianato il provvedimento mostra lacune e necessità di chiarimenti, anche per evitare di lasciare mano libera alle compagnie di assicurazione e garantire agli imprenditori la certezza di stipulare polizze efficaci e a condizioni trasparenti. A questo proposito, la confederazione ha giudicato necessario anche istituire un portale analogo a quello per l’energia, tramite il quale gli imprenditori abbiano la possibilità di conoscere e confrontare le diverse offerte delle compagnie.

Tra gli aspetti da approfondire ulteriormente, segnalati da Confartigianato, vi è poi l’ambito degli eventi catastrofali da assicurare: andrebbe esteso a fenomeni estremi sempre più frequenti come trombe d’aria, mareggiate, grandinate. Ancora, i rappresentanti delle aziende hanno segnalato la necessità di esentare i premi assicurativi dall’imposizione fiscale del 22,25%. Su tutto, Confartigianato ha richiamato il Governo all’impegno nella prevenzione per mettere in sicurezza il territorio, i cittadini e le imprese. Dalle pur indispensabili risposte all’emergenza bisogna passare all’utilizzo delle risorse del Pnrr per azioni di tutela dell’ambiente.