Obesità, emergenza sanitaria: quasi un ravennate su tre è sovrappeso

Ravenna, 21 ottobre 2023 – L’eccesso di peso corporeo sarà per il ventunesimo secolo una minaccia analoga a quella rappresentata dal fumo nel Novecento. I numeri diffusi dall’Ausl alla vigilia della giornata ‘Tieni informa il tuo cuore’, prevista in piazza Kennedy, sono impietosi. Il 42% dei ravennati adulti, cioè fra i 18 e i 69 anni, presenta un eccesso di peso corporeo: di questi il 31% sono sovrappeso, mentre il 12% sono addirittura obesi. La percentuale complessiva sale poi al 54% fra chi ha 50 e 69 anni.

Allarme obesità

Numeri che alcuni decenni fa sarebbero stati impensabili in Italia, nazione che veniva presa a modello per la salubrità della dieta mediterranea: cosa è andato storto? La verità – spiegano i dati Ausl – è che a seguire la dieta mediterranea sono pochissimi: solo il 12% delle persone fra i 18 e i 69 anni mangia frutta e verdura ai livelli raccomandati, vale a dire le famose cinque o più porzioni giornaliere. Meno della metà dei romagnoli (il 47%) consuma uno o due porzioni di frutta al giorno, e poco più di un terzo (il 38%) si spinge fino a tre o quattro. Ancor più preoccupante è il fatto che la percentuale di chi mangia meno di tre porzioni di frutta o verdura è maggiore tra i giovani fra i 18 e i 24 anni: una generazione che, senza correttivi robusti, sarà condannata all’obesità.

Fra le cause di quest’ultima c’è anche la sedentarietà: il 15% dei ravennati è classificato come sedentario, mentre il 25% è giudicato ‘solo parzialmente attivo’ (pratica cioè nel tempo libero attività fisica a livelli inferiori di quelli raccomandati dall’Oms). Appena il 45% dei ravennati effettua i suoi spostamenti quotidiani a piedi; quel che è più preoccupante, evidenzia l’Ausl, è che "su dieci intervistati solo tre riferiscono di aver ricevuto il consiglio dal medico di fare regolare attività fisica". Da non sottovalutare anche i dati sul consumo di alcol: il 22% degli adulti presenta un consumo "a rischio". Percentuale che sale al 37% nella fascia 25-34 anni e al 51% in quella 18-24. E’ questo il dato meno uniforme sul territorio italiano: le regioni del centrosud presentano infatti consumi inferiori alla media nazionale, dovute probabilmente alla minor propensione alla birra e ai superalcolici.

Numeri che si riversano a cascata sul fronte sanitario: il 31% dei ravennati ha alti livelli di colesterolo nel sangue, e il 20% soffre di ipertensione. Percentuali direttamente legate alle principali cause di mortalità, e cioè tabagismo, pressione alta (superiore a 140/90 mmHg) e glicemia elevata (uguale o superiore a 126 mg/dl a digiuno). Non a caso, fra i ravennati, il 6,5% ha patologie respiratorie, il 4% cardiovascolari, il 4,9% soffre di diabete, l’1,4% di malattie epatiche, e lo 0,7% di insufficienza renale. Percentuali che salgono fra gli over70, con picchi del 32% di malattie cardiovascolari, 17% di diabete, 18% di malattie respiratorie.