Obiettivo: sviluppare gli ideali dell’artigianato

Settant’anni non sono pochi. Nel 1953 tutto era diverso, in Italia e nel mondo. Come rileva Emanuela Bacchilega, attuale presidente provinciale di Confartigianato: "Erano diverse le tecnologie ed i processi produttivi nelle nostre aziende, erano diverse le priorità che ognuno di noi aveva per la propria vita. Era molto diverso il modo di stare insieme. Oggi le comunicazioni viaggiano a velocità incommensurabilmente più veloce, la concorrenza non ha quasi più confini. Ognuno di noi è connesso e raggiungibile in ogni momento. Rimane, come sempre, la necessità di avere un’idea imprenditoriale, la voglia di ‘buttarsi’, di rischiare in proprio, ma anche quella di affidarsi a un’organizzazione in grado di accompagnarti nella giungla di regole e burocrazia. Nel 1953 c’era ancora la spinta economica della ricostruzione. Nonostante le divisioni in blocchi, c’era una fiducia sconfinata nel futuro. Oggi non è più così: nonostante possiamo dirci fortunati di vivere ed operare in una delle società più avanzate del mondo sviluppato, la sensazione è che in futuro sarà sempre più complicato difendere il nostro tenore di vita e la competitività delle nostre aziende".

Per Tiziano Samorè, segretario provinciale di Confartigianato "ancora oggi, il ruolo dei corpi intermedi è fondamentale per una società più giusta ed in grado di dare ad ognuno l’opportunità di realizzarsi. Confartigianato fa orgogliosamente parte di questo sistema: rappresentanza e servizi affinché gli imprenditori siano liberi di dedicare tutto il loro tempo alle proprie idee ai propri progetti". Oggi Confartigianato della provincia di Ravenna è parte della più grande rete europea di rappresentanza dell’artigianato e delle piccole imprese, ma l’obiettivo rimane quello di 70 anni fa, essere cioè la casa ove sviluppare gli ideali di libertà e di progresso dell’artigianato.