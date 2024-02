Occasione Alfonsine

Testacoda oggi pomeriggio (si inizia alle 14.30) nel girone M di Seconda Categoria con la capolista Only Sport Alfonsine (nella foto Denis Placci) che gioca in casa della Real Voltanese, ultima della graduatoria con 7 punti, uno in meno del Conselice ospite del Vita. Al momento, però, con 9 punti di ritardo anche lo stesso Conselice sarebbe retrocesso in Terza, visto il distacco dal San Potito che gioca a Palazzuolo.

La principale inseguitrice dei biancoazzurri alfonsinesi, la Vis Faventia, gioca in casa contro il Bagnara col desiderio di non perdere terreno. Nel girone N, invece, domina il Vecchiazzano con 5 punti sul Marina che domani ospita il Real. Oggi il San Pancrazio prova ad avvicinare il secondo posto, nella sfida di alta classifica col Gs Romagna.

Seconda Categoria (16ª giornata, ore 14,30). Girone M: R. Voltanese-Only Sport. Domani: Bagnacavallo-C. Guelfo, Palazzuolo-S. Potito, Riolese-C. Erika, San Rocco-B. Tuliero, Vis Faventia-Bagnara, Vita-Conselice. Classifica: Only Sport 32; Faventia 28; Riolese 26; C. Guelfo, Bagnacavallo 24; Palazzuolo, S. Rocco 23; Bagnara 21; Vita 20; C. Erika, B. Tuliero 19; S. Potito 17; Conselice 8; R. Voltanese 7. Girone N: S. Pancrazio-Gs Romagna. Domani: Dep. Roncadello-Fiumanese, Marina-Real, P. Fuori-Low Street, St. Rossa-Godo, S. Zaccaria-F. Zarattini, Vecchiazzano-Valmontone. Classifica: Vecchiazzano 39; Marina 34; S. Pancrazio 30; Fiumanese 28; St. Rossa 25; Low Street 23; Gs Romagna 21; Real 20; F. Zarattini 19; P. Fuori 18; Valmontone 16; Dep. Roncadello 14; Godo 3; S. Zaccaria -3.

u.b.