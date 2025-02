Occasione S.Zaccaria. Conselice, occhio al bomber Lamkja

Dopo i recuperi di metà settimana non è sostanzialmente cambiata la classifica del girone A di Terza Categoria: il Godo si avvicina alla capolista San Zaccaria, resta comunque a -3 ma ha già riposato. I rossoblù hanno una gara non semplice a Camerlona, quarta, mentre riposa la Marradese, terza. San Zaccaria ospita in un testa-coda il Lectron e potrebbe approfittare degli scontri tra le rivali per guadagnare terreno. Molto interessante anche la sfida di alta classifica tra Saline Cervia e Wild Bagnara, entrata in zona playoff. Nel girone B Conselice chiamata alla prova del Vatra e del capocannoniere Perparim Lamkja (nella foto) autore di 17 gol in campionato come Spina della Real Voltanese domani ospite dello Sporting Lugo in un confronto non semplice. Alla finestra la capolista Lugo – in campo al ’Muccinelli’ col Prada – che difende due punti sulla coppia Real Voltanese-Giovanili Santerno, quest’ultima in grande spolvero avendo vinto tutte e cinque le partite del girone di ritorno. Programma Terza Categoria Ravenna (22ª giornata, ore 14,30). Girone A (oggi): Atlas Santo Stefano-E. Mattei, L. Adriano-Giovecca, M. Bubano-J. Cervia, Pol. Camerlona-Godo, San Zaccaria-Lectron, Saline Romagna-Wild Bagnara, St. Azzurra-Coyotes. Riposa: Marradese. Girone B (domani): Compagnia dell’Albero-Giov. Santerno, Conselice-Vatra, Lugo-Prada, Sp. Castel Guelfo-Monti, Sp. Lugo-R. Voltanese, Ulisse&Penelope-Bisanzio, Villanova-P. Corsini. Riposa: Biancanigo.

u.b.