Occhi elettronici in pinacoteca

In pinacoteca a Faenza sono in arrivo dieci telecamere. Come riporta un documento sul sito del Comune, la Giunta ha approvato l’implementazione della videosorveglianza. Dopo il riassetto del percorso espositivo della pinacoteca, infatti, con le opere esposte in maniera più attrattiva, in linea con i più attuali standard museali, a completamento e integrazione di questo intervento, occorre provvedere all’ampliamento e miglioramento del sistema di videosorveglianza della pinacoteca, con l’installazione di telecamere e altri apparati tecnici per garantire la migliore sicurezza di opere d’arte e beni esposti. L’operazione si rende necessaria anche dopo il furto di un dipinto avvenuto a febbraio del 2018 quando venne asportato un quadro sulla Crocifissione e la discesa al Limbo risalente al XIII secolo, poi recuperato dopo qualche mese dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. L’episodio oltre al riassetto della pinacoteca ha portato l’Amministrazione a rivedere la sicurezza passiva nello spazio museale. Secondo quanto riporta il documento sul sito del Comune di Faenza, la Pinacoteca di via Santa Maria dell’Angelo verrà dotata di 10 telecamere per un costo, completo di installazione, pari a 10mila euro.