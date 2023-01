Occhi elettronici pure nel Faentino tra Riolo Terme e Casola Valsenio

Sarà potenziata la rete delle telecamere fisse per lettura targhe dei comuni di Casola Valsenio e Riolo Terme. Lo ha deciso la Giunta dell’Unione della Romagna Faentina approvando il progetto per l’installazione di telecamere fisse lungo le direttrici principali di accesso e di uscita dei comuni della valle del Senio. Il progetto e l’installazione delle telecamere sono stati affidati alla ditta Restart Engineering di Novellara per una spesa complessiva di 97.500 euro. L’installazione degli impianti sarà finanziata con risorse dell’ente e risorse derivate dalle economie realizzate dal progetto ministeriale ‘Patto per l’attuazione della Sicurezza Urbana e installazione dei sistemi di videosorveglianza’. L’intervento è inserito in un progetto che riguarda i sei comuni dell’Unione con l’obiettivo di incentivare i controlli tra comune e comune rifacendosi allo studio di fattibilità tecnico-economico del sistema di perimetrazione varchi targa nei territori dell’Unione effettuato nel primo trimestre 2022. Ciò al fine di consentire le opportune valutazioni in merito alla possibilità di ampliare l’impianto di lettura targhe dislocato sui comuni dell’Unione.

"L’integrazione di telecamere nei comuni di Riolo Terme e Casola Valsenio – afferma la sindaca di Riolo Terme, Federica Malavolti – rappresenta un intervento che aumenta la sicurezza dei cittadini. Le nuove installazioni permetteranno di monitorare ancor meglio il traffico veicolare che percorre le strade della valle del Senio supportando quindi le forze di polizia nelle attività di controllo e di documentazione riguardo agli atti istruttori". Le fa eco il sindaco di Casola Valsenio, Giorgio Sagrini: "L’integrazione con altre postazioni del sistema di lettura targhe permetterà di effettuare con maggior efficacia la lettura delle targhe dei veicoli in transito. I siti di videomonitoraggio saranno debitamente corredati di segnaletica per indicare che l’area di accesso è videosorvegliata. Le telecamere, a singola o a doppia corsia a seconda della qualità e definizione dell’ottica, rilevano la targa, l’ora, la data e il senso di marcia. E verificano istantaneamente lo stato del veicolo, in particolare se risulta rubato, se è stato revisionato e la sua eventuale presenza in una black list creata dal gestore del sistema. I dati sono trasmessi alla centrale operativa della Polizia municipale dell’Unione della Romagna Faentina per il proseguimento di eventuali indagini".

Beppe Sangiorgi