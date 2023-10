Occhio ai topi, ne ho visti in via Cairoli

La presente per comunicare che in via Cairoli dove sono posizionati i cassonetti della spazzatura, che ce ne sono un treno....., è stata riscontrata da più residenti la presenza di diversi topi, anche durante le ore diurne, che si spostano ’ in gita anche in vicolo dei Farini entrando nel cancello del retro della banca Bcc. Chiediamo cortesemente di provvedere nel più breve tempo possibile una derattizzazione.

Mario Guido Ferranti

Sos strade

Cervese, disagi

nel traffico notturno

La notte del 12 ottobre ho dovuto percorrere in auto la strada provinciale 254 (la Cervese) da Casemurate in direzione Cesena per entrare nell’autostrada A14 in direzione Bologna ed è cominciato l’incubo: ancora a tratti le due direzioni di marcia in unica corsia come anni fa.

Giunti allo svincolo per l’autostrada l’innesto non era percorribile per i lavori in corso, buio assoluto in incroci fondamentali con scarsa e lacunosa segnaletica stradale ed evidenti problemi di pericolosità.

La situazione della SP254, molto trafficata da camion, ha lavori in corso da anni e il disagio nella percorrenza c’è sempre stato ma nulla a confronto della situazione attuale, specie di notte.

A quando una sistemazione definitiva?

Sandro Magnani