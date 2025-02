Occhio alle strade chiuse, dalle 8 alle 21 di stasera

Passano i carri, si fermano le auto. Il Comune di Ravenna ha annunciato delle modifiche alla viabilità per permettere lo svolgimento della sfilata di Carnevale. Oggi dalle 8 alle 21, in via di Roma, luogo di partenza dei carri, ci sarà il divieto di transito per tutti i veicoli e il divieto di sosta nel tratto compreso fra via Alberoni e viale Baldini, nel tratto compreso fra viale Baldini e via di Roma. Dalle 10 alle 21, in molte zone non sarà possibile transitare.

Le disposizioni riguardano via Trento, via Gradisca, via Guaccimanni, nel tratto compreso fra le vie Oriani e di Roma (previsto anche il doppio senso di circolazione), via Cesarea, nel tratto compreso fra via Monfalcone e viale Baldini, e via di Roma, nel tratto compreso fra le vie Negri e Guaccimanni; via Pascoli e Oriani. Inoltre, sempre dalle 10 alle 21, sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli, il doppio senso di circolazione, fermarsi e dare precedenza e direzione obbligatoria a destra in corrispondenza dell’intersezione con via Pascoli, in via Cerchio, nel tratto compreso fra le vie Oriani e di Roma.

Nello stesso orario, sarà istituito il senso unico di marcia nel tratto e nella direzione da via Oriani a vicolo Porziolino, in via Guaccimanni. Nel piazzale Segurini, dalle 8 alle 21, sarà da rispettare il divieto di transito e di sosta, pena la rimozione del veicolo. Le disposizioni permettono ai residenti di circolare nelle zone interessate, compatibilmente con le esigenze della manifestazione.