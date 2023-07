’Occhio Pinocchio!’ con Venturi

’Burattini alla Riscossa 2023’ arriva al Centro sociale Portanova di Russi, dove Massimiliano Venturi presenta oggi alle 21 la sua nuova produzione, ’Occhio Pinocchio!’. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, è adatto a bambini dai 3 anni in avanti. Venturi propone un’originale rilettura del classico della letteratura per ragazzi tradotto e diffuso in tutto il mondo. Burattini e figure concorreranno a presentare la storia di Pinocchio, secondo una messinscena inconsueta e imprevedibile. I personaggi dell’opera di Collodi saranno infatti protagonisti di uno spettacolo recitato all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, fatto di inseguimenti, colpi di scena e duelli, da risolvere rigorosamente a suon di bastonate.

Il Centro sociale Porta Nova è in via Aldo Moro, 2

Informazioni: 3891551656