"Occorre fare luce sul cameriere mitomane"

Un intero capitolo delle motivazioni sull’omicidio Minguzzi reca un titolo emblematico: “I lati oscuri”. Era inevitabile che ce ne fossero a distanza di 31 anni dalla riapertura delle indagini. Il presidente della corte d’assise Michele Leoni ne fornisce una lettura esplicita, di conseguenza indicando nuovi eventuali terreni d’indagine. A partire da un riesame delle conversazioni tra Sabrina Ravaglia, l’allora fidanzata del defunto, ed Enrico Alex Cervellati, cameriere stagionale che nei giorni successivi al sequestro si era inserito nella vicenda con chiamate, lettere e cartoline alla giovane. Uno che “fa l’enigmatico e che adombra segreti ma col contagocce”, scrive di lui il giudice poco prima di arrivare a una perentoria conclusione alla luce dei dialoghi telefonici che Sabrina aveva registrato su input di un brigadiere dei carabinieri noto con il nome di copertura ‘Ciccio’: “Dicendo ‘amalgamato’, Cervellati vuole dire che è implicato, immischiato. Significa prosaicamente che c’è dentro fino al collo”. Ovvero “sono già emersi chiari e gravi indizi di un suo coinvolgimento”. Per la corte non è finita qui visto che “nel corso delle telefonate alla Ravaglia, “ha tradito un affanno chiaro segno di un’agitazione montante”. La cosa “si è ripetuta anche in dibattimento”. E cioè “a distanza di 34 anni, tutt’ora il ruolo che ha avuto nella vicenda, è fonte di un visibile turbamento”. Cervellati - prosegue il giudice - non è solo uno che approfitta di una tragica vicenda per conquistare una donna visto che alle richieste di lei di incontrarsi, “ha sempre risposto di no”. E al ruolo al massimo da mitomane ritagliato per lui dall’accusa, il giudice oppone una circostanza precisa, ovvero “la rapina in banca di cui parlò per telefono con la Ravaglia lo stesso giorno in cui fu consumata – il 27 aprile 1987 a Ravenna, bottino da 21 milioni e 196 mila lire – e quindi non per averlo saputo dai giornali”. L’interpretazione è diretta: “Era una notizia che poteva dare solo chi faceva parte di un circuito privilegiato”. E che dire poi dei calzini della vittima: il giudice rileva come Cervellati, parlandone, si fosse focalizzato sul loro colore: “Un particolare molto particolare che doveva essere noto a chi legò le caviglie a Pier Paolo Minguzzi per incaprettarlo”. In definitiva, “un personaggio totalmente ignorato” dalla procura sebbene rilevante. In quanto alla Ravaglia, il giudice lamenta “molte perplessità” di fronte ad alcuni suoi ricordi. In particolare sul possibile rumore di una ricetrasmittente sotto casa sua ricordato a diversi anni di distanza dai fatti: “Diverse considerazioni rendono poco credibile quanto la Ravaglia ha riferito in dibattimento”. E in quanto alla felpate minacce pronunciate dal Cervellati “a nome dell’organizzazione di cui faceva parte”, la donna viene tacciata di essere stata “reticente: sorvola e tralascia generosamente, dice anche il falso”. Da ultimo il giudice sottolinea l’importanza dell’identità “dell’ex carabiniere ora titolare di agenzia investigativa privata” che, secondo un dialogo intercettato al Tarroni, avrebbe avvicinato l’uomo in ospedale proponendogli 200 mila euro subito e 200 mila euro “fra otto giorni”, se “lei ci dà una mano per sapere chi ha ucciso Pier Paolo”. Secondo Leoni, individuarlo “sarebbe stato utile per aprire squarci insperati e fare chiarezza”.

a.col.