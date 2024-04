"Occorre limitare l’utilizzo di suolo. Strategie urbanistiche da rivedere"

Urbanistica e casa sono i temi del centro di una riflessione del Partito Repubblicano. Il ragionamento, spiega l’Edera, "parte dall’evidente contraddizione tra uno sviluppo urbanistico importante che, comunque, non è in grado di rispondere alle esigenze abitative dei residenti, in particolare delle giovani famiglie. Non si può certo affermare che il territorio rappresenti scarsità di beni immobiliari". Nello stesso tempo "però constatiamo che da alcuni anni si registra un calo della cittadinanza residente". Quando questo accade significa che "la comunità è in declino". L’origine del problema può "essere riconducibile a due elementi fondamentali, lavoro e casa d’abitazione, sia come proprietà che affitto. L’evidenza di tale contraddizione è nota a molti, ma fino ad ora non presa complessivamente come una priorità su cui ragionare in termini di una vera e propria politica per la casa". Gli elementi su cui concentrare questa riflessione "sono sostanzialmente il “modello urbanistico” e conseguentemente gli strumenti di programmazione collegati, a partire dal PUG. Su cui va declinata una chiara volontà politica di ripristino dei necessari equilibri fra offerta e domanda di prima abitazione. Volontà politiche che implicano scelte precise sulla futura fase di sviluppo urbanistico della città. Scelte che devono considerare le esigenze di regolazione e limitazione dell’uso del suolo e di un diverso modello di urbanizzazione che contemperi le esigenze di urbanizzazione di nuove aree residenziali con tutti i relativi servizi a disposizione. Bisognerà ragionare, in tal senso, anche "sul futuro di tutto il comparto colonie".