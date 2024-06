"Occorre un maxi intervento per la piscina"

La parte estiva della piscina comunale di Lugo, gestita dalla società Sport Ravenna, ha riaperto i battenti da pochi giorni. Un inizio di stagione che poteva essere migliore, viste le condizioni meteorologiche che non hanno risparmiato nuvole e temperature a volte ancora lontane dalle medie stagionali. "Avremmo dovuto aprire già il 27 maggio – spiega il direttore Fabio Cornacchia – ma abbiamo rimandato di una settimana per il maltempo. Il bilancio del primo weekend è stato in linea con quanto ci aspettavamo, viste le previsioni che ormai tutti consultano". In attesa del progetto di restyling anticipato durante la campagna elettorale dalla neo sindaca Elena Zannoni, la piscina comunale continuerà a offrire durante l’estate gli spazi aperti e gli eventi in programma. "Fino al 22 agosto avremo ogni giovedì concerti di musica live organizzati nello spazio vicino alla veranda del ristorante della struttura, Zia Pop – continua –. In totale si tratta di 12 spettacoli. Dal 20 giugno poi, in concomitanza con i live, stiamo valutando di tenere aperto l’impianto fino alle 22, quindi un’ora e mezzo in più rispetto al normale orario". L’apertura della parte scoperta della piscina è infatti compresa fra le 9 e le 20.30 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 19.30 al sabato e alla domenica. Contemporaneamente resta disponibile la vasca a 4 corsie, coperta, utilizzabile durante la settimana in alcuni giorni e orari.

"La gestione in capo a Sport Ravenna terminerà il 31 agosto del prossimo anno – precisa Cornacchia –. A ogni modo il tema del rinnovo dell’impianto è reale. Confermo che si tratta di una struttura datata dal punto di vista dell’efficienza energetica e delle manutenzioni. Cerchiamo di sopperire ovviamente ai problemi che si possono manifestare, ma servirebbe un intervento più importante in carico non alla gestione ma alla proprietà, quindi all’amministrazione. La nuova sindaca non ha nascosto la situazione, anzi ha dimostrato la volontà di approfondire. L’impianto si trova in una buona posizione e non è utilizzato solo da lughesi ma dai residenti di tutti i comuni limitrofi".

La nascita della piscina comunale è datata 1972. A volerla fu l’allora sindaco Adriano Guerrini. Oggi è l’impianto più utilizzato nell’ambito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ma è anche quello più sofferente dal punto di vista strutturale. Nel tempo l’amministrazione ha investito molte risorse nel tentativo di rinnovare la struttura, spostando il bar ad esempio, e sottoponendo singole aree a ristrutturazione. Ora però pare sia arrivato il momento di procedere a un intervento drastico che non esclude anche l’ipotesi della sua demolizione e la ricostruzione di una piscina del tutto nuova.

Monia Savioli