Occupava abusivamente un edificio reso inagibile dall’alluvione

Faenza (Ravenna), 20 giugno 2025 - L’appartamento era stato dichiarato inagibile a seguito dell’alluvione del maggio 2023 dai Vigili del Fuoco, ma questo non ha impedito a un giovane di 25 anni, residente in città, di intrufolarsi all’interno dello stesso per prenderne possesso.

Allertati da una segnalazione, nella mattinata di lunedì 16 giugno, un'operazione congiunta condotta dalla Polizia Locale e dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Faenza ha portato all'identificazione e alla denuncia di una persona che dimorava all'interno dell’edificio privato situato nella zona del Borgotto. L'intervento è stato reso necessario per garantire la sicurezza dell’individuo stesso, che era stato notato introdursi nell’abitazione.

Gli agenti del Comando di via Baliatico, assieme ai militari dell’Arma della Compagnia di Faenza, alle prime luci dell’alba di lunedì 16 giugno, dopo un'attenta osservazione esterna, hanno deciso di accedere all'edificio. Nonostante la porta fosse stata precedentemente chiusa dai proprietari con una catena e un lucchetto, era rimasto un piccolo varco che consentiva l'accesso a questa persona, particolarmente esile, che usava l'abitazione come rifugio. Al momento dell'intervento, all'interno è stato trovato il 25enne residente in città.

Dopo l'identificazione e gli accertamenti del caso, il giovane è stato accompagnato presso gli uffici dei Carabinieri per le procedure di rito. Contestualmente, la proprietà ha provveduto a sigillare definitivamente l’ingresso per evitare che l’episodio potesse ripetersi. Il giovane è stato denunciato per invasione di edificio e inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, in relazione all'ordinanza di sgombero del fabbricato. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire il motivo per cui il 25enne, pur risultando residente in un appartamento in città, utilizzasse l’abitazione nel Borgotto.