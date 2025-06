Occupava casa alluvionata, denunciato

Un’operazione congiunta tra la Polizia Locale di Faenza e il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri ha portato all’identificazione e alla denuncia di un giovane trovato in un edificio privato dichiarato inagibile dopo l’alluvione del maggio 2023. La segnalazione era giunta al Comando della Polizia Locale dell’Unione che ha avviato accertamenti sull’edificio situato nella zona del Borgotto. L’abitazione, già posta sotto sequestro dai Vigili del Fuoco per motivi di sicurezza, era stata chiusa con catena e lucchetto dai proprietari, ma un piccolo varco lasciava comunque spazio per l’accesso.

Il 16 giugno il blitz, una volta entrati nell’edificio hanno trovato un 25enne residente a Faenza. Dopo l’identificazione, è stato accompagnato presso gli uffici dei Carabinieri per le procedure di rito e denunciato per invasione di edificio e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. La proprietà ha immediatamente provveduto a sigillare l’ingresso per impedire nuovi accessi.