Occupazione degli studenti: "Rimaniamo a dormire a scuola"

Da ieri mattina il liceo artistico Nervi Severini è occupato. Lo ha deciso parte degli studenti dopo un’assemblea organizzata all’ultimo momento sempre ieri mattina. Alle 14 è arrivata l’ufficialità della decisione, quando i ragazzi non hanno lasciato la scuola, con l’intenzione di rimanervi anche a dormire. Diverse le motivazioni avanzate, a partire dalle condizioni, dicono gli studenti, di alcuni spazi che andrebbero ristrutturati, ai laboratori troppo freddi. Ma ci sono anche motivazioni di carattere nazionale e internazionale. "Non ci va che il governo spenda soldi per le armi e per le guerre, e non per la scuola che è in condizioni terribili" hanno detto alcune ragazze. E poi la Palestina, un’altra giovane occupante ha spiegato che l’occupazione era anche a suo sostegno, per ricordare "tutti i giovani palestinesi che non possono andare a scuola". Niente dito puntato su preside e docenti. "Amiamo la nostra scuola – hanno detto i ragazzi – e non abbiamo niente contro il preside, né contro gli insegnanti. Al contrario. E restituiremo la scuola più bella di come è adesso".

Dal canto suo il dirigente scolastico Paolo Taroni, ha spiegato di aver tentato fino all’ultimo di convincere gli studenti a rinunciare all’occupazione. "Avrebbero potuto chiedere un’assemblea regolare – ha detto – per organizzare l’autogestione o la cogestione. Glielo avrei concesso. Ho cercato di spiegare loro che con questa decisione sono fuori legge, ma probabilmente hanno pensato che l’occupazione avesse una maggiore risonanza". Riguardo alle lamentele dei ragazzi, comprese quelle sulla mancanza di spazi adeguati nella scuola, è d’accordo. "Certo che abbiamo bisogno di spazi – ha concluso – e ho già comunicato alla Provincia, che ha sempre collaborato con noi, che avremo necessità di più aule, soprattutto dal prossimo anno. Sono tutte richieste legittime, ma avremmo potuto lavorarci assieme".