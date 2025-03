Occupazione suolo pubblico. Ecco le nuove linee guida

La giunta in attesa dell’adozione di un nuovo Regolamento comunale disciplinante l’occupazione del suolo pubblico da parte delle attività produttive, ha deliberato le nuove linee guida relative al rilascio delle autorizzazioni. Le linee guida, spiegano dal municipio, intendono rispondere "alla duplice esigenza di garantire a cittadini e visitatori di godere di spazi pubblici sicuri, accoglienti e accessibili a tutti nonché a quella di sostenere lo sviluppo ordinato e funzionale di attività commerciali di qualità che contribuiscano a incrementare l’attrattività e la vitalità economica del territorio". Ecco cosa prevede la nuova disciplina. In via Nazario Sauro, nell’intero tratto compreso tra Ponte delle Paratoie e viale Colombo, non sarà consentita l’occupazione della pista ciclopedonale e degli stalli di sosta; inoltre, nel lato sud dello stesso tratto, l’occupazione di suolo pubblico non sarà ammessa in posizione attigua all’edificio, ma dovrà essere sempre garantita la distanza minima di un metro e mezzo tra i muri dell’edificio e l’area oggetto di occupazione. Questo spazio, che deve essere "rigorosamente mantenuto libero da qualsiasi ingombro, sarà riservato esclusivamente al passaggio dei pedoni, con particolare attenzione a chi ha problemi deambulatori e di disabilità, assicurando un ambiente urbano privo di ostacoli, realmente inclusivo e accessibile a tutti; sarà consentita solo per il tratto compreso tra il Ponte delle Paratoie e via Gervasi l’occupazione del suolo pubblico in corrispondenza dei "gradoni" lungo il lato canale, da utilizzare esclusivamente per la seduta della clientela". In via Cavour, nel tratto compreso tra la Circonvallazione Sacchetti e via Martiri Fantini, durante l’istituzione della ztl, non sarà consentita l’occupazione della ciclabile ma solo del marciapiede. In tutte le aree della città, "previo parere della viabilità", l’occupazione della sede stradale e degli stalli di sosta sarà consentita esclusivamente con il posizionamento di pedane in legno che garantiscano maggior decoro dell’area pubblica e un’elevata qualità estetica e di salute pubblica, in un’ottica di valorizzazione del contesto e dell’ambiente urbano. Al termine dell’occupazione, tali strutture dovranno essere rimosse a cura dell’autorizzato, che dovrà porre particolare attenzione all’integrità della pavimentazione esistente e del manto stradale. La qualità degli arredi a servizio delle attività economiche, posti su suolo pubblico, dovranno essere facilmente rimovibili e collocati in modo funzionale e armonico nello spazio, avendo riguardo del contesto storico e architettonico nel quale si trovano.

Ilaria Bedeschi