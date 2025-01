Ocean Viking, i 101 migranti soccorsi sbarcheranno a Taranto e non a Ravenna

Nella serata di venerdì le autorità italiane hanno riassegnato Taranto come porto sicuro per lo sbarco dei 101 naufraghi a bordo della nave Ocean Viking, della Ong Sos Méditerranée. Il primo porto assegnato era quello di Ravenna, dove la nave ha attraccato più volte con a bordo centinaia di giovani e meno giovani in arrivo da vari Paesi del mondo. Dalla Ocean Viking però, anche in quest’ultimo caso come in uno precedente, è stato chiesto un porto più vicino.

"Si trova a due giorni di navigazione – spiegano dalla Ong – dopo una notte difficile per i 101 sopravvissuti, in mare agitato e con onde fino a due metri e mezzo, abbiamo richiesto un porto ancora più vicino", concludono da Sos Méditerranée.