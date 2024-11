Sarà la Ocean Viking e non più la Sea Wacth 5 a sbarcare a Ravenna. A bordo 50 migranti

Ravenna, 27 novembre 2024 - Non sarà più la Sea Watch 5 a sbarcare a Ravenna, ma la nave Ocean Viking con a bordo 50 persone soccorse, che sta già facendo rotta su Ravenna ed è ora a circa 800 miglia nautiche dalla meta di destinazione. L’arrivo è previsto per domenica prossima intorno alle 20. Si tratta del quinto sbarco presso il porto cittadino della nave Ong ‘Ocean Viking’ SOS Mediterranee, che è stata anche la prima nave a sbarcare a Ravenna il 31 dicembre 2022. Il Prefetto Castrese De Rosa ha immediatamente informato le autorità cittadine e la macchina dell’accoglienza ed insieme hanno concordato per le 16 di oggi una prima riunione di coordinamento in Prefettura con tutti gli Enti interessati per stabilire tempi e modalità per lo sbarco dei 50 migranti. Quello in programma domenica sarà il sedicesimo arrivo di navi Ong nel Porto di Ravenna, a partire dal 31 dicembre 2022, per un numero complessivo di migranti pari a 1563 unità.