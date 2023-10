Ocean Viking, raccolti altri migranti. Ora a bordo ce ne sono 47

E’ confermato alle 13 di lunedì l’arrivo in città della nave “Ocean Viking”, con a bordo 47 migranti (nei giorni scorsi ne erano stati annunciati 29), di cui 11 minori non accompagnati e 36 adulti. Si tratta - precisa una nota della Prefettura - di 23 siriani, 3 del Sudan del Nord, 18 del Bangladesh, e 3 egiziani. Confermato poi lo sbarco alla banchina di “Fabbrica Vecchia” e le

operazioni di identificazione e visite mediche al Circolo Canottieri alla “Standiana”. Per quanto concerne la ripartizione dei migranti, 9 minori saranno accolti a Santa Maria in Fabriago (Lugo) presso la struttura demaniale gestita dalla cooperativa ’Il Solco’ in associazione con la

Croce Rossa lughese, altri 2 minori (si tratta di due fratelli, un undicenne e un diciassettenne) saranno accompagnati ed affidati ad una struttura in Basilicata secondo le indicazioni ministeriali. A Ravenna resteranno 20 adulti, che saranno distribuiti tra i vari centri di accoglienza della provincia, mentre altri 16 adulti saranno destinati alla Prefettura di Bologna.

La Ocean Viking aveva già attraccato a Ravenna a dicembre 2022 e a febbraio di quest’anno. Quello di lunedì sarà dunque il quinto sbarco di navi di migranti a Ravenna da dicembre dello scorso anno. Facendo un salto al recente passato, la Life Support di Emergency è arrivata a settembre al terminal di Porto Corsini con 28 migranti.

Il 31 dicembre arrivarono 113 persone a bordo appunto di Ocean Viking, di SOS Méditerranée, che furono accolte e poi distribuite nei vari centri e strutture anche fuori regione. Sempre la Ocean Viking, nel febbraio di quest’anno, è tornata con 84 persone. L’ultima in ordine di tempo è stata, lo scorso aprile, la Humanity 1, a bordo della quale c’erano 69 persone.