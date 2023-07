Ode alle ’Donne guerriere’ Da Rosa Parks a Nilde Iotti le paladine dei diritti civili

Saranno Ginevra Di Marco e Gaia Nanni a recitare l’ode alle ’Donne guerriere’, cioè a coloro che di parole, poesie, racconti, canti, gesti esemplari hanno fatto le armi per battersi contro violenze e discriminazioni; donne che attraverso le loro scelte e la loro vita sono diventate pagine indelebili della nostra storia. Questo il programma dell’ultimo appuntamento de Il Trebbo in musica 2.3 a Cervia-Milano Marittima. La rassegna di Ravenna Festival, organizzata in collaborazione con il Comune di Cervia e con il contributo della Cooperativa Bagnini, si conclude oggi alle 21.30 al Palazzo dei Congressi di Milano Marittima in via Jelenia Gora 12 (e non, come originariamente previsto, all’Arena dello Stadio dei Pini, per ragioni tecniche e di sicurezza dovute alla caduta di un albero).

A raccontare le memorabili storie di Rosa Parks e Nilde Jotti, Anna Magnani e Virginia Woolf, cantautrici popolari come Rosa Balistreri e Caterina Bueno, ma anche sconosciute operaie e contadine, sono l’attrice Gaia Nanni e la cantante Ginevra Di Marco, a cui si uniscono Francesco Magnelli (tastiere e magnellophoni, a Magnelli si deve anche l’idea dello spettacolo) e Andrea Salvadori (chitarre, tzouras ed elettronica). Uno spettacolo che, con la regia di Gianfranco Pedullà, sfiora anche l’autobiografia delle artiste in scena, anch’esse guerriere come tutte le donne oggi.

Info: 0544-249244. Biglietto 22 euro (ridotto 20).