Odioso furto in via Trieste. Ritira la pensione e gliela rubano

Nemmeno il tempo di ritirare la meritata pensione che gliela hanno subito rubata. Un brutto episodio quello che nella tarda mattina di ieri ha avuto come protagonista una pensionata. La donna si è recata in un ufficio postale di via Pola a ritirare la pensione mensile: 590 euro in totale.

Poi ha infilato la busta nella borsetta e si è recata in un pubblico esercizio della vicina via Trieste. È a questo punto che tutto è accaduto: la donna ha forse per un momento appoggiato la borsa: quel tanto che è bastato a un ignoto malvivente per infilare le mani tra i suoi effetti personali e prenderle la busta con i soldi dentro per poi sgusciare via indisturbato.

Non appena realizzato l’accaduto, la donna ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto è quindi giunta una Volante della polizia per acquisire dalla pensionata i primi elementi investigativi. A questo punto gli inquirenti acquisiranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza sia in zona ufficio postale - non è escluso che qualcuno la abbia seguita da lì - che in area esercizio commerciale dove tutto è accaduto. Dalle immagini, si confida di potere magari trarre elementi utili all’identificazione del malvivente.

Su quanto successo alla pensionata, verrà aperto un fascicolo per furto aggravato, al momento contro ignoti.