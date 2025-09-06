Odissea cantieri, altri disagi. Stop anche in via Candiano per rifare il passaggio a livello

Nella settimana della ‘ripresa’, quella che precede la riapertura della scuola e gli ultimi, fortunati, tornano dalle ferie tardive, diversi cantieri continuano a essere presenti in città, tra lunghe code e prevedibili polemiche e lamentele. Altri, invece, si sono appena conclusi, riportando la viabilità ravennate ad una maggiore normalità. È il caso del ponte mobile sul Candiano. Conclusi i lavori, da ieri alle 18 è di nuovo aperto e percorribile.

L’Autorità di sistema portuale, proprietaria e titolare della gestione del ponte, ha ricordato che, contestualmente alla riapertura, è stata ripristinata la precedente viabilità e riattivata la zona a traffico limitato di via di Roma, nel tratto che va da via Mariani a via Guaccimanni. La svolta a sinistra da via Carducci su via di Roma non sarà più quindi consentita a tutti, ma solo a chi ha il permesso per accedere alla zona a traffico limitato. Il varco Sirio tra le due vie è stato nuovamente attivato e chi non rispetterà il divieto verrà sanzionato.

Nuovi lavori, programmati da Anas, sono previsti invece a partire da lunedì. Si tratta di una ulteriore fase della pavimentazione della Statale 67 ‘Tosco Romagnola’ a Ravenna. Le attività interesseranno il tratto compreso tra lo svincolo di Punta Marina e lo svincolo di via Trieste. Per cercare di ridurre il più possibile i disagi alla circolazione stradale, i lavori verranno eseguiti in orario notturno, dalle 21 alle 6 del mattino successivo. Nelle notti dal lunedì 8 al venerdì 19 settembre, la chiusura della Statale riguarderà in maniera alternata e mai contemporanea il tratto incluso tra il km 223,400 ed il km 225,932, sia in direzione nord che in direzione sud. Durante queste notti il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria, il percorso alternativo sarà indicato sul posto.

Inizieranno sempre lunedì, ma si concluderanno sabato 13, gli interventi di adeguamento di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sul passaggio a livello di via Candiano a Ravenna. L’attività è stata programmata in ottemperanza a quanto disposto dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) per i passaggi a livello di questa tipologia. Le attuali semibarriere verranno sostituite con barriere intere. Obiettivo della modifica è cercare di ridurre il rischio di attraversamenti indebiti dei binari da parte di pedoni e automezzi.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessaria la temporanea chiusura del passaggio a livello al traffico ciclo-pedonale e stradale. La segnaletica informerà gli utenti della strada sulle modifiche alla viabilità. Non ci sarà invece nessuna ripercussione sulla circolazione dei treni.

