Officina auto multimarca alla ricerca di un meccanico

L’officina meccanica di auto multimarca Tedaldi Paride & C. snc di Lugo, in provincia di Ravenna, è alla ricerca di un meccanico – a norma di legge l’offerta è rivolta ad ambo i sessi – per auto.

Si richiede un’esperienza nella mansione ricercata, in particolar modo tagliandi, distribuzioni e frizioni. Inoltre vengono richiesti la conoscenza dell’utilizzo del pc, in particolar modo di Microsoft Office, il possesso della patente di guida di tipo B e l’essere automuniti. Viene considerato titolo preferenziale il possesso del diploma di scuola dell’obbligo ed esperienza nell’elettronica.

La sede del lavoro è Lugo e la qualifica Istat è "Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili e professioni assimilate".

Il contratto offerto è a tempo determinato, con prospettiva di trasformazione in indeterminato. L’orario è a tempo pieno: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.