’Officina & Design’, occhio ai dettagli

Officina & Design è un atelier che, a Faenza, in via Ponte Romano, realizza ricami, lavorazioni artigianali esclusive e accessori. L’anima di Officina & Design è Roberta Graziani, diplomata all’Istituto d’arte ceramica di Faenza, con un particolare talento per il disegno e i suoi dettagli: "Nel 1981 scopro il mondo della moda e le infinite possibilità per cambiarla. La decorazione di tessuti mi entusiasma e mi attrae, e comincio così a creare e dar vita a nuovi stili, sperimentando anche innovativi materiali mai appartenuti alla moda. Ricerca, sperimentazione e contaminazione, diventano così le parole d’ordine, e una miscela creativa di stili e reinterpretazioni tecniche non convenzionali, mi portano ad essere riconosciuta ed apprezzata dalle grandi maison di moda, iniziando così preziose e durature collaborazioni".

L’altro pilastro di Officina & Design è la figlia Gaia che, ricevuto l’imprinting, esce da schemi convenzionali, proponendo un originale percorso stilistico nel mondo dei gioielli. Materiali innovativi, resine con elementi naturali, pezzi di mare e terra che diventano una collezione unica da indossare: Officina&Design è nata così. "Per ogni singolo capo ed ogni singola lavorazione – hanno spiegato Roberta Graziani e la figlia Gaia – ci occupiamo dell’intero processo di realizzazione, tutto all’interno del nostro laboratorio: dall’ascolto attento del cliente, alla creativa fase del design, proseguendo con un’accurata scelta dei materiali, per poi arrivare alla delicata e paziente tessitura del ricamo. Fedeli da sempre al made in Italy, sicuri da sempre dell’abilità delle nostre mani, amiamo unire stili e tecniche differenti, per donare unicità ad ogni nostra creazione. Officina & Design è il luogo dove arte antica, mani esperte, conoscenza innovativa e design contemporaneo si fondono, creando un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità metropolitana. Passato, presente e futuro si rincorrono sulla via della contaminazione". L’aspetto ‘pratico’ è determinante: "Con un occhio rivolto alle antiche tradizioni, catturiamo colori e sensazioni dal mondo, per unirli in nuovi codici artistici che si esprimono in capi ed accessori contemporanei ma al contempo eterni nella loro unicità. ‘Metterci le mani’ è ciò che sappiamo fare meglio: con una straordinaria cura e tramandata esperienza, le nostre mani creano sorprendenti lavorazioni. Ma, da sole, non bastano: noi ci mettiamo anche cuore e passione".

La creatività di Roberta Graziani e della figlia Gaia, non è fine a sé stessa: "La nostra haute couture non è solo alta moda: è anche creatività libera dai vincoli imposti dalle mode del momento, è talento, estro, creatività, artigianalità, colpo di genio. È anche estrema attenzione per il cliente: lo ascoltiamo con cura per poi soddisfare ogni sua richiesta, e realizzare un abito unico ed esclusivo, proprio come la sua personalità. Importanti maison di moda si affidano al nostro know-how e all’abilità delle nostre mani: con il nostro talento, diamo vita alle loro visioni creative aiutandoli a realizzare anche le lavorazioni più impensabili. Del resto, nella lavorazione di un abito di haute couture, ogni dettaglio è frutto delle migliori eccellenze artigiane. Ricami, plissettature, fiori in stoffa, sono tutti realizzati a mano nel nostro atelier, dalle nostre abili mani. Ogni progetto nasce nel nostro laboratorio. Con cura maniacale ci occupiamo di tutto il processo di realizzazione, dallo studio dei materiali alla tessitura".