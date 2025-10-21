La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Ravenna
CronacaOggi a Conselice l’ultimo saluto al giovane Domenico Donvito
21 ott 2025
LUIGI SCARDOVI
Cronaca
Oggi a Conselice l’ultimo saluto al giovane Domenico Donvito

Finito fuori strada con l’auto alle porte di San Patrizio la settimana scorsa.

Domenico Donvito aveva 30 anni

Domenico Donvito aveva 30 anni

Si svolgeranno oggi pomeriggio a Conselice i funerali di Domenico Donvito, l’automobilista 30enne che ha perso la vita nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, mentre era al volante di una Volkswagen Golf con a bordo un amico suo coetaneo. Il giovane è finito fuori strada all’ingresso della frazione di San Patrizio mentre percorreva via Canalazzo: per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura. L’amico che gli sedeva al fianco è stato trasportato in elicottero all’ospedale ‘Maggiore’ di Bologna in condizioni di media gravità. La notizia ha destato grande dolore e sgomento a Conselice e in tutto il territorio, oltre che a Faenza, dove il ragazzo aveva frequentato le scuole superiori all’istituto professionale Strocchi.

Tornando all’ultimo saluto, alle 14 dalla camera mortuaria di Lugo partirà il corteo di auto dirette a Conselice. Qui verrà celebrata la messa funebre, nella chiesa parrocchiale di San Martino. Al termine della funzione, amici e famigliari accompagneranno la salma fino all’area crematoria di Faenza.

Domenico Donvito, che gli amici lo hanno descritto e ricordano come un persona benvoluta, stimata, educata e altruista, lascia la mamma Roberta, il babbo Paolo, un fratello più piccolo e una sorella più grande. In questi giorni sono state tantissime, sia direttamente che attraverso i social, le testimonianze di affetto e di vicinanza nei confronti dei famigliari.

"Un grandissimo dispiacere – si legge in un ricordo affidato a Facebook –. Domenico era davvero un bravo ragazzo: una persona gentile, distinta, intelligente, disponibile e dotata anche di una piacevole ironia. Con lui perdiamo davvero una bella persona".

© Riproduzione riservata

