Oggi a Conselice l’ultimo saluto al giovane Domenico Donvito

Si svolgeranno oggi pomeriggio a Conselice i funerali di Domenico Donvito, l’automobilista 30enne che ha perso la vita nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, mentre era al volante di una Volkswagen Golf con a bordo un amico suo coetaneo. Il giovane è finito fuori strada all’ingresso della frazione di San Patrizio mentre percorreva via Canalazzo: per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura. L’amico che gli sedeva al fianco è stato trasportato in elicottero all’ospedale ‘Maggiore’ di Bologna in condizioni di media gravità. La notizia ha destato grande dolore e sgomento a Conselice e in tutto il territorio, oltre che a Faenza, dove il ragazzo aveva frequentato le scuole superiori all’istituto professionale Strocchi.

Tornando all’ultimo saluto, alle 14 dalla camera mortuaria di Lugo partirà il corteo di auto dirette a Conselice. Qui verrà celebrata la messa funebre, nella chiesa parrocchiale di San Martino. Al termine della funzione, amici e famigliari accompagneranno la salma fino all’area crematoria di Faenza.

Domenico Donvito, che gli amici lo hanno descritto e ricordano come un persona benvoluta, stimata, educata e altruista, lascia la mamma Roberta, il babbo Paolo, un fratello più piccolo e una sorella più grande. In questi giorni sono state tantissime, sia direttamente che attraverso i social, le testimonianze di affetto e di vicinanza nei confronti dei famigliari.

"Un grandissimo dispiacere – si legge in un ricordo affidato a Facebook –. Domenico era davvero un bravo ragazzo: una persona gentile, distinta, intelligente, disponibile e dotata anche di una piacevole ironia. Con lui perdiamo davvero una bella persona".