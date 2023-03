Oggi a Faenza inaugura la mostra di Giuliana Reggi

’Giuliana Reggi. Le curve dell’anima’ è il titolo della mostra che inaugura oggi alle 18 nella chiesa dei Cappuccini a Faenza in via Canal Grande 57 (presentazione a cura di Davide Cristofani). L’artista Giuliana Reggi, scultrice e scenografa,vive e lavora a Faenza. Dal 1987 ha partecipato a diverse mostre personali e collettive in varie città italiane, ed ottenuto premi e riconoscimenti a Concorsi Nazionali ed Internazionali.

Le ’curve dell’anima’ si concretizza in opere modellate in diversi materiali, che non si limitano a rappresentare figure umane, ma assumono le sembianze di apparizioni, paesaggi dell’anima. Apertura (fino al 16 aprile) dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19; lunedì dell’Angelo 10-12 e 16-19, con chiusura dal 3 al 7 aprile.

Info: 347-1480457