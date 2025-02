Oggi a ’Il Tondo’. Burnazzi e Carrella

Jenny Burnazzi e Andrea Carrella portano oggi in scena alla sala polivalente Il Tondo di Lugo, per la sua rassegna di teatro per ragazzi, lo spettacolo ’Medoro, il principe cieco’, che mescola recitazione, musica dal vivo e illustrazioni videoproiettate, a cura di iside Montanari.

Lo spettacolo, adatto a bambini dai quattro agli otto anni, vede il cantastorie Zerbino guidare Medoro a vedere la realtà nascosta dietro alle sue paure e ai suoi desideri. Nella storia emerge la figura positiva del vecchio e saggio Zerbino, che con la sua arte oratoria e la sua empatia dimostra come in realtà il difetto del principe, sia invece una caratteristica peculiare.

Lo spettacolo avrà inizio alle 16.

Biglietti posto unicoa cinque euro. Per info e prenotazioni 0545.299542