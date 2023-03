Oggi a Marina i funerali di Franco Nanni

Innumerevoli i messaggi di cordoglio arrivati anche ieri per la morte di Franco Nanni. Il fondatore di Omc ed ex presidente della Roca era stimatissimo in città e forte emozione ha suscitato il suo decesso, arrivato lunedì mattina all’età di 84 anni.

Oggi si svolgeranno i funerali. Il corteo funebre partirà alle ore 13.45 dall’abitazione di Nanni, in viale Sapri 2, a Marina di Ravenna, per la vicina chiesa parrocchiale dove alle ore 14, sarà celebrata la messa.

Nanni lascia la moglie Alda, le sorelle Marisa e Franca, il nipote Piergiorgio.