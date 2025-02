Oggi a Sant’Alberto la capolista Coriano. A Solarolo è tempo di derby con il Massa

In Eccellenza si giocano in questo weekend le gare della 23ª giornata (6ª di ritorno). Un derby e la sfida alla capolista animano gli anticipi di oggi pomeriggio.

Reno-Tropical Coriano. Al ‘Nostini’, nell’anticipo di oggi pomeriggio alle 15, è di scena la prima della classe, che vanta anche la miglior difesa (13). Ma, con un solo punto nelle ultime tre giornate, la capolista è annunciata in frenata. La squadra di Sant’Alberto – nona con 29 punti, +7 sulla zona playout, ma riducibili a +3 se il Faenza tornasse in ballo – riprende invece, senza lo squalificato De Rose, dal ko di San Piero in Bagno, che ha interrotto una serie di tre vittorie di fila. All’andata il Tropical vinse 1-0 con rete di Pasquini a 6’ dal termine.

Massa Lombarda-Solarolo. Al ‘Dini e Salvalai’ si gioca oggi pomeriggio, alle 14.30, un derby forse non sentitissimo, ma molto importante in chiave salvezza. I padroni di casa, al 12° posto con 27 punti, sono usciti dalla zona playout grazie a un invidiabile ruolino di marcia, fatto di una striscia aperta di quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei giornate. Quella di mister Bamonte è la squadra del momento. Il Solarolo invece, reduce dal match casalingo col Mezzolara rinviato a mercoledì 5 febbraio per impraticabilità del campo, è progressivamente scivolato in basso (un solo successo nelle ultime 10 gare), precipitando in zona playout. All’andata vinse il Solarolo 1-0 con rete di Togni al 28’ della ripresa.

Sanpaimola-Russi. Domani alle 14.30, al ‘Buscaroli’ di Conselice, va in scena un altro importante derby. Grazie anche alle ultime due vittorie di fila in trasferta (Gambettola e Sant’Agostino), la squadra di San Patrizio è salita fino al 6° posto solitario con 31 punti, a -7 dalla zona playoff. Gli ospiti invece – quindicesimi a quota 21 e reduci da due pareggi consecutivi – hanno assoluto bisogno di punti, e scenderanno in campo senza lo squalificato Colombo. All’andata il Sanpaimola espugnò il ‘Bucci’ 1-0 con rete di Landini a 6’ dal termine.

Faenza-Sant’Agostino. Punti pesantissimi quelli in palio nello scontro diretto di domani, alle 14.30, al ‘Bruno Neri’. Un successo dei manfredi permetterebbe di riattivare il meccanismo del playout fra le squadre al 13° e al 16° posto (non bisogna superare i sei punti). Le due squadre infatti sono divise ora da otto lunghezze. Il Faenza, che era imbattuto nel 2025, ha interrotto la serie uscendo sconfitto da Osteria Grande, e dovrà rinunciare allo squalificato Strada. Fari puntati sul bomber ospite Cazzadore, capocannoniere del girone B con undici reti. All’andata il Sant’Agostino vinse 2-1 in rimonta. Le altre gare di domani: Cava Ronco-Castenaso, Gambettola-Osteria Grande, Granamica-Medicina, Mezzolara-Sampierana, Pietracuta-Vis Novafeltria.