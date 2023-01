Oggi a Tagliata il ’tuffo della Befana’

Oggi è il grande giorno, atteso dopo due anni di stop: torna il ‘Tuffo della Befana’ e si svolgerà per la prima volta a Tagliata (ingresso da viale Sicilia). L’evento, organizzato dalla Pro loco Riviera dei Pini, vedrà correre in mare decine di persone con i costumi più bizzarri. Sarà una giornata ricca di eventi: alle 8.30 c’è la partenza della ‘Pedalata della Befana’ e alle 9.30 quella della ‘Camminata della Befana’. Dalle 10.30 c’è il mercatino di street food e oggettistica e lo stand gastronomico ‘La Casina’. Alle 13 si esibiranno i ‘Musicanti di San Crispino’ per le vie di Tagliata. Momento clou alle 15 col tuffo, a cui ci si potrà iscrivere fino a pochi minuti prima.