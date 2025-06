Oggi al via le manifestazioni del Niballo. Giurano i cavalieri della Bigorda

Le manifestazioni del Niballo - Palio di Faenza 2025 che terranno banco a Faenza per le prossime tre settimane, entrano nel vivo da oggi, prima domenica di giugno. Un viaggio lungo la storia: tutto è pronto a Faenza per vivere la magia del rinascimento manfredo.

Grande spazio a sfilate in costume, gare di abilità fra sbandieratori e musici, giuramenti solenni, voci di Araldi, investiture, sfide tra cavalieri giostranti, ma anche gastronomia, spettacoli musicali, sfide sportive, mostre, solidarietà ed altro. La prima delle attese sfide equestri fra i cinque rioni è ormai vicina e si svolgerà sabato 7 giugno, quando allo stadio comunale, in notturna, andrà in scena la 26esima edizione della Bigorda D’oro. Come vuole una tradizione consolidata a Faenza, sei giorni prima, in piazza del Popolo, si svolgerà la sempre emozionante cerimonia del giuramento dei cinque cavalieri giostranti.

Le delegazioni in costume dei rioni e del gruppo municipale si ritroveranno alle 21, poi i cinque fantini saliranno sul palco e giureranno, fedeltà ai propri colori e di rispettare le leggi della cavalleria, davanti al Maestro di Campo, Nicola Solaroli. Ecco chi saranno i protagonisti, e il nome del cavallo con il quale annunceranno di correre. Per primo, salirà sul palco il cavaliere 27enne del Borgo Durbecco, Enrico Gnagnarella, vincitore un anno fa, che annuncerà di correre con Princesse de Rio. Sarà poi il turno del Rione Giallo con il 17enne Davide Ricci, Ischia Porto sarà il cavallo. Seguirà il fantino del Rione Rosso, il 31enne debuttante Lorenzo Fantinelli, che sarà in lizza su Buran. Seguirà poi la cerimonia per il Rione Verde con Stefano Venturelli 28 anni che annuncerà di correre su Guaderiann. Infine, per ultimo toccherà al cavaliere del Rione Nero il più esperto e blasonato, già 10 vittorie nelle giostre d’Italia, con il 26enne di Narni Luca Paterni che correrà su Kelly in Black. Seguiranno le gare di sbandieratori e musici. Da segnalare inoltre che, per il 21° anno consecutivo si terrà una prova fra giovanissimi sbandieratori. Alle 16 è programmato in piazza del Popolo, l’inizio del Torneo dei giovani sbandieratori under 15. Sono previste tre categorie, distinte per fasce d’età: nella prima gareggeranno ragazzi dai 7 ai 9 anni (esordienti), nella seconda dai 10 ai 12 (giovanili) e nell’ultima, dai 13 ai 15 anni (Under 15). In gara tutti e cinque i rioni. Saranno più di un centinaia gli alfieri e musici in lizza. In serata la tradizionale e ben più ambita gara a coppie per giovani sbandieratori, e per il 18° anno, sarà premiato da un’apposita giuria, anche il migliore tamburino. Dal 2006, introdotta anche una nuova gara, nella specialità del singolo. Tutti gli alfieri dovranno tutti essere under 21. Dal 2008 c’è libertà del numero di bandiere da utilizzare per alfiere. La proclamazione del rione vincitore, della gara a coppie, avverrà a chiusura della serata, con uno sparo di un super archibugio da parte di un esperto del Gruppo Municipale, dai loggiati del Comune che, illuminerà la piazza del colore del rione vincente.

La gara a coppie, per il 16° sarà intitolata a Marco Testa, giovanissimo sbandieratore scomparso nel 2008 e il Rione Giallo metterà in palio un trofeo, a lui dedicato. Non sarà in gara il Rione Rosso. Nelle precedenti ventotto edizioni, si sono imposti 9 volte gli alfieri del Borgo Durbecco, 9 volte il Rione Giallo, campione uscente, sei volte il Rione Nero, tre volte il Verde, Rosso due volte. Nella competizione del tamburino, istituita nel 2004, l’albo d’oro vede con 12 vittorie il Borgo Durbecco, tre il Rosso, tre il Giallo e con 2 il Nero. Lo scorso anno si impose il Giallo con Enrico Pederzoli. Nella 19^ edizione della gara del singolo under 21, il campione uscente è del Rione Verde con Marco Bertoni che non sarà in lizza. Nelle precedenti 18 edizioni, 7 i successi del Borgo Durbecco, 4 del Giallo, 3 del Nero, 2 del Rosso e 2 per il Verde.

Oltre alle prevendite online per il 26° Torneo della Bigorda d’Oro già attive dal 20 maggio scorso su www.vivaticket.com e loro punti vendita autorizzati, i biglietti della Bigorda saranno inoltre acquistabili il 7 giugno allo Stadio Neri dalle 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 16.30.

