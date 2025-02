Oggi alla Bottega Bertaccini la ’Merenda femminista’

Si terrà oggi alle 16,30 alla Bottega Bertaccini la ‘Merenda Femminista’. L’iniziativa è un prologo della sesta edizione di Sorelle Festival organizzato dall’associazione Fatti d’Arte, che si svolgerà a Faenza durante tutto il mese di marzo. Come specificato dagli organizzatori "l’incontro sarà un’occasione unica per presentare ufficialmente il programma della nuova edizione del festival e, soprattutto, per raccogliere materiali e testimonianze sui movimenti femministi che hanno segnato il territorio di Faenza e della Romagna tra gli anni Sessanta e Settanta. Foto, volantini, manifesti e articoli di giornale saranno preziosi per ricostruire e valorizzare una parte fondamentale della nostra storia".

I materiali raccolti contribuiranno alla realizzazione della mostra collettiva ‘Scatenate’ che si terrà dal 18 al 31 marzo presso la Galleria della Molinella di Faenza.

Oltre alla raccolta di materiali, la Merenda Femminista sarà "un momento di condivisione e confronto, un’opportunità per raccontare esperienze e riflettere sulle lotte passate, presenti e future per la libertà e i diritti delle donne".

Da qui l’invito a partecipare all’evento in programma oggi pomeriggio aperto a tutta la cittadinanza.

L’associazione Fatti d’Arte ha fatto sapere inoltre che la raccolta dei materiali proseguirà fino all’8 marzo e sarà possibile contribuire anche contattando Sorelle Festival sui canali social o recandosi alla Bottega Bertaccini negli orari di apertura.