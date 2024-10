Oggi alla Classense lo scrittore Alberto Rollo

Oggi alle 17.30, nella biblioteca Classense, ci sarà la presentazione del romanzo ’Billy il cane’ di Alberto Rollo (nella foto), che dialogherà insieme a Matteo Cavezzali.

Tra gli ontani, gli aceri, i castagni e le balze erbose dell’estate, Billy il cane si muove verso una meta che conosce solo lui: ha consumato il suo tempo. Si sottrae fieramente al consorzio umano, come la sua profonda ferinità gli impone.

I suoi tutori lo cercano e lui, fratello della notte, inciampa con la memoria nella sua vita da cane: rivede l’infanzia disgraziata, l’ingresso nella casa del balzano terzetto dei suoi tutori che lo hanno strappato alla strada, la biblioteca del tutore dove ha ’assaggiato’ la carta di tanti libri e per osmosi ha imparato la sua lingua. E poi le sfide, le risse, i morsi, gli amori e soprattutto la rabbia che sempre ha abitato il suo bellicoso cuore smargiasso, impaziente di avanzare nel mondo. Il piccolo cane se ne va, con le orecchie di velluto puntate verso il cielo, per continuare a sentire tutto, eterno come eterne sono le vite di chi ha vissuto molto.