Oggi alle 15.30 incontro sul marketing

Da oggi al 25 maggio, tutti i giovedì alle 15.30, Isia Faenza ospita nell’Aula Magna ’Andrea Emiliani’ un ciclo di quattro conferenze a cura del Gruppo Bucci Industries, con accesso libero al pubblico. Le due conferenze programmate per oggi e l’11 maggio avranno come tema il marketing, ovvero l’insieme di strategie e analisi mirate a studiare e capire i bisogni del consumatore, allo scopo di realizzare prodotti adatti a soddisfarli. Oggi interverrà Matteo Casadei, Marketing Manager Bucci Industries. Isia è in corso Mazzini 93.