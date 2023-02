La Sala del circolo Endas ’Mameli’ di via Ravegnana 110 ospiterà, oggi alle ore 18, il terzo di una serie di incontri aperti organizzati da +Europa Ravenna nei quali verranno anticipati i temi del nuovo congresso nazionale del partito (previsto per il 24-25-26 febbraio 2023); nella serata verranno presentate le prime iniziative parlamentari già assunte e le campagne in atto o in previsione. Sarà soprattutto un’occasione di incrocio tra temi globali e questioni collegate alle dinamiche politico-amministrative del comune di Ravenna.