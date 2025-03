Oggi anticipo con la Zenith Prato. Mercoledì la finale di Coppa Italia

Anticipo con vista sulla finale di Coppa Italia. Il Ravenna ospita oggi pomeriggio, al Benelli, alle 17.30, la Zenith Prato (prezzi 34, 22, 16 e 10 euro, un euro alle donne; diretta web in chiaro sul canale youtube del Ravenna Fc), per avere poi 24 ore in più di riposo in vista della finale di Coppa di mercoledì a Teramo contro il Guidonia. Arbitra Eremitaggio di Ancona, lo stesso di Ravenna-Lentigione 1-2 dello scorso campionato, protagonista di una direzione non proprio esaltante (‘metro’ largo e indisponente, rigore negato a Tirelli, espulsione di Diallo al 96’).

I giallorossi arrivano a questa sfida – decima del girone di ritorno, 8 gare alla fine della regular season – con 61 punti, due in meno della capolista Forlì. Il Ravenna viaggia sull’onda di 21 risultati utili consecutivi, 19 dei quali con Marchionni (16 vittorie e 3 pareggi). La difesa, oltre ad aver garantito 15 clean sheet, è la migliore dell’intera serie D (13 reti al passivo, di cui solo 2 nel ritorno) assieme a quella del Siracusa, capolista nel girone I. La Zenith, seconda squadra di Prato, approdata quest’anno in serie D per la prima volta nella propria storia, ‘vale’ 32 punti, ma deve fare i conti col caso-Temporin, un errato tesseramento che – in attesa di eventuali altre penalizzazioni – è già costato lo 0-3 a tavolino per il match contro la Cittadella Vis Modena. I toscani, che al momento lottano per la salvezza diretta, conviene non sottovalutarli, vantando un bottino di 6 vittorie esterne, fra cui quella di Forlì (2-3).

All’andata, il Ravenna espugnò il Lungobisenzio col risultato più largo finora realizzato, cioè il 5-0 frutto della doppietta di Manuzzi e delle reti di Lo Bosco, Lordkipanidze e Rrapaj, ma soprattutto della vena di Onofri, che firmò tre assist.

Per la sfida odierna, mister Marchionni ha in mente un equilibrato turnover, per poi giocare la finale di Coppa con la formazione migliore. Le uniche defezioni sono quelle dell’infortunato Ilari e dello squalificato Milan. Si segnala poi la tradizionale ordinanza antivetro, antialcol e sulla viabilità nel quartiere Stadio (dalle 14.30 alle 20.45), nella nuova formula "da attuarsi soltanto in caso di necessità". Nel frattempo, sul circuito go2.it, è iniziata la prevendita per la finale di Coppa a Teramo. Ai tifosi del Ravenna, dopo il parere della questura del capoluogo abruzzese (che si aspetta 500 ravennati e 150 da Guidonia), è stato assegnato il settore di tribuna coperta.

I biglietti, a 10 euro, sono disponibili solo in prevendita on line o al bar Revenge, secondo le disposizioni della Lnd, fino alle 15 di mercoledì. Donne e U14, gratis. Il Club Fedelissimi organizza un pullman (30 euro per i soci; 35 per i non soci). Iscrizioni al bar Gallery, lunedì, dalle 17 alle 18.30. Info al 339 6796634.