Oggi arriva il ’Carnevale delle meraviglie’. In piazza Baracca i personaggi di Lewis Carroll

Sarà un ’Carnevale delle meraviglie’ quello che andrà in scena oggi a Lugo, dalle 14 alle 18. L’ispirazione per la festa infatti, organizzata dal Comune in collaborazione col rione Cento e la Pro loco, arriva proprio dalla celebre favola di Lewis Carroll: e così a partire dal primo pomeriggio, infatti, piazza Baracca e i suoi dintorni si animeranno con Alice, il Bianconiglio, la Regina di Cuori e gli altri personaggi partoriti dalla fantasia inesauribile del celebre scrittore e resi ancor più popolari da numerosi film e adattamenti a cartoni animati.

In particolare, per tutti i bambini e le famiglie in maschera verrà allestito il foto point ’La radura dei ricordi’, con pannelli a tema e al centro il trono della Regina di Cuori. Non mancherà poi l’’Angolo incantato’ con i truccabimbi, nonché il laboratorio ’Il sogno mascherato’, dove i volontari del rione Cento aiuteranno i bambini a creare maschere, addobbi e oggetti carnevaleschi. I più curiosi potranno anche attraversare ’Il sentiero delle meraviglie’, percorso per diventare cavalieri attraverso prove sensoriali, intellettive e di agilità.

Momento culminante del pomeriggio sarà infine l’ingresso trionfale di Alice con il Bianconiglio nel Paese della Meraviglie. L’intero evento sarà accompagnato dalla musica degli Afterglow (duo chitarra e violino) e l’animazione sarà a cura del Rione Cento, mentre la Pro Loco allestirà un punto ristoro col rione Ghetto Odv. Si ricorda che l’uso dei coriandoli di plastica è vietato per motivi ambientali.